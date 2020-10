/Z ARCHIVU DENÍKU/ Připomeňte si společně s námi prostřednictvím archivních fotografií Děčínského deníku, jak se v roce 2009 konal ve Staré Olešce mezinárodní hon. Na tři desítky mužů nejen z Čech, ale i z Rakouska a sousedního Německa se vydalo na tradiční lov do huntířovského revíru.

Podzimní hon ve Staré Olešce v roce 2009. | Foto: archiv Deníku

Účastníky čekaly čtyři leče s tím, že lovit budou černou zvěř do dvou let, lišky a vše, co povoluje zákon. Čeští myslivci naháněli a zahraniční hosté stříleli. Muži procházeli hustým lesem a hlubokými roklemi. Přes veškerou snahu ale sobotní hon skončil s nepořízenou. Večer si tak účastníci pochutnali na divočákovi se zelím ze starších zásob. Po něm na ně čekal myslivecký soud, při němž si vyříkali, jakých chyb se kdo dopustil a vyplatit se z nich museli kořalkou. V neděli ráno se čeští lovci opět vydali do lesů a tentokrát už byli úspěšní. Huntířovské lesy zůstaly chudší o čtyři divoká prasata.