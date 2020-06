Průběh prvních červnových dnů před sedmi lety popsal redaktor Luděk Stínil následovně:

Povodně v červnu 2013

Sobota 1. června – Od rána silně prší, večer se vylévá říčka Bystrá.

Neděle 2. června – Děčín začíná stavět stěny proti vodě. Stoupá Labe v Děčíně i Kamenice ve Hřensku, kde po městě jezdí strážníci a varují místní před velkou vodou.

Pondělí 3. června – Voda stoupá, na řadě míst nejde elektřina. Probíhá evakuace obyvatel, uzavírání některých ulic. Uzavřena je i nová děčínská knihovna, zpěvačka Lenka Filipová ruší v Děčíně koncert.

Úterý 4. června – Voda stále stoupá, rozsah záplav se pomalu začíná podobat situaci, jaká panovala na Děčínsku při ničivých povodních v roce 2002. Spojení mezi oběma břehy Labe začíná v Děčíně obstarávat speciální povodňový vlak, byť nadále funguje spojení pro auta. Centrální pošta je zavřená, energetici vyhlašují stav nouze.

Středa 5. června – Nejhůře postižené je Hřensko. Proměnilo se v město duchů, krizový štáb se přesouvá do Janova. Ve Hřensku nejde elektřina, nedá se volat mobilem. Starosta Jan Havel zdrceně říká: „Je to stejné jako v roce 2002." V Děčíně se utrhnou dva plynové zásobníky a odplují do Německa, což naše sousedy vyděsí. Hasiči na mnoha místech Děčína čerpají vodu a jen díky jejich usilovné práci se daří držet automobilové spojení mezi oběma břehy.

Čtvrtek 6. června – Labe ráno kulminuje. Energetici začínají obnovovat dávky elektřiny, rozebíhá se humanitární pomoc. Děčín začíná sčítat škody.

Pátek 7. června – Po Děčíně se tvoří kolony aut. Lidé totiž často jezdí jen tak, aby povodně viděli a mohli si je vyfotit. Oblíbená je Pastýřská stěna, která nabízí dobrý výhled na řeku. Voda opadává pomalu; ve městě se začíná uklízet.