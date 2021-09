Pět týmů bylo sestaveno z dětí z Dětského domova Země dětí v České Kamenici, další tým tvořily děti, které do Hopsária dorazily. Vstupné měly zadarmo, stačilo u vchodu předložit speciální kupon vystřižený z tištěného Děčínského deníku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.