/Z ARCHIVU DENÍKU/ Připomeňte si společně s námi prostřednictvím archivních fotografií Děčínského deníku, že to je už 11 let, kdy došlo k demolici kdysi vyhlášené děčínské restaurace Atlantik, z které se postupně stala chátrající ruina. Demolice si objednalo v roce 2009 město, jako vlastník objektu, aby na zplanýrovaném místě mohlo vyrůst nové multifunkční vzdělávací centrum s městskou knihovnou.

Demolice bývalé vyhlášené děčínské restaurace Atlantik je připravená, srpen 2009. | Foto: Deník / Karel Pech

Pamětníci vzpomínali na doby, kdy do Atlantiku chodili za zábavou, na plesy a do hospody na dobré jídlo i na rybí speciality do sousedního rybího grilu. Bývala to prý vyhlášená šífácká hospoda. To, že Atlantik skutečně patřil hlavně lidem od vody a lodí symbolizovala i socha, muž držící hlavu v dlaních, na jeho stěně. Lidé jí říkali zoufalý komunista. Měla ale představovat lodníka. Proč si ale drží hlavu, nikdo vysvětlit neuměl.