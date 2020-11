Firma Good Sailors, kterou spoluvlastní, získala třikrát ocenění Zaměstnavatele roku bez bariér a další ceny za přínos společnosti. Filip Molčan je úspěšným děčínským podnikatelem, který miluje České Švýcarsko. Nyní přichází se zajímavým projektem, který nese název Wolfie. „Osmnáct let se snažíme podporovat v rámci našich sociálních podniků hendikepované a trochu nám ta pomoc přírodě chyběla. Žijeme v tomto unikátním regionu a připadá mi, že poslední dobou tu davy turistů přírodě hodně berou, ale málo dávají,“ vysvětluje Filip Molčan, co vedlo ke vzniku nové značky Wolfie.

Filip Molčan



Je děčínský podnikatel, 38 let, jeho hlavním oborem je vývoj aplikací pro mobily i počítače. Firma Good Sailors, kterou spoluvlastní, získala třikrát ocenění Zaměstnavatele roku bez bariér a další ceny za přínos společnosti. Absolvoval roční pobyt ve Spojených státech ve vyhlášené líhni startupů v Silicon Valley. Jeho velkým koníčkem je fotografie a jeho vášní České Švýcarsko. Rád také cestuje po světě.

Můžete představit projekt Wolfie, který se veřejnosti poprvé ukázal během letošních Dnů lesních řemesel? Proč zrovna Wolfie?

Turistů v národních parcích přibývá a my bychom chtěli spojit fajn suvenýry z cest s pomocí přírodě. Přišlo mi, že v Česku chybí pěkné suvenýry, které si člověk přiveze z dovolené třeba v Českém Švýcarsku. Nemyslím třeba magnety, které by udělaly pro přírodu nejlépe, kdyby vůbec neexistovaly, ale něco, co člověk bude dále používat. Proto jsme se rozhodli takové předměty vyrábět – pěkná trička, mikiny, hrnky, tašky – prostě věci, které člověk bude používat, zároveň si bude moci z výletu něco přivézt a ještě pomůže přírodě. Wolfie je první řada těchto věcí, která je inspirována navrátilcem do našeho regionu – vlkem.

Co všechno se pod Wolfie skrývá? Plánuje se rozšíření nabídky?

V současné době si můžete pořídit mikinu, trička pro dospělé i děti, keramický hrnek nebo lněnou tašku, která se vyrábí přímo v Děčíně. Připravujeme outdoorové šátky nebo roušky s netopýry, kterým chceme kvůli spojení s Covidem trochu zlepšit reputaci. Ale už nyní se připravují další edice, takže celá řada se bude obměňovat tématicky a budou se měnit i samotné předměty. Chtěli bychom připravit i řadu produktů pro místní, jejichž vztah k přírodě, národnímu parku i turistům je samozřejmě trochu jiný, tak uvidíme, co vtipného z našich náčrtů vypadne.

Kdo s nápadem na Wolfie přišel? Nebyla nějaká inspirace v zahraničí?

Je to přesně tak – nakoplo zahraničí. Když jsem cestoval po národních parcích v USA a v Kanadě, uvědomil jsem si, že naše lokální nabídka suvenýrů je oproti nim tristní. Proto mě napadlo, zda by s tím nešlo něco udělat a zároveň zisk z prodeje nevrátit zpět společnosti.

Proč jste se rozhodli pomáhat zrovna přírodě?

Osmnáct let se snažíme podporovat v rámci našich sociálních podniků hendikepované a trochu nám ta pomoc přírodě chyběla. Žijeme v tomto unikátním regionu a připadá mi, že poslední dobou tu davy turistů přírodě hodně berou, ale málo dávají. Tak zkusíme ten poměr zlepšit alespoň takhle. Už se těším, až se budou pořizovat první budky pro netopýry, sazenice stromků nebo malí lososové.

Jak moc koupí Wolfie pomůžeme přírodě?

V podstatě celý zisk z prodeje předmětů jde zpět přírodě. U nás zůstává část na pokrytí nákladů na vytvoření předmětů, zabalení apod., ale neděláme to jako aktivitu, na které bychom chtěli zbohatnout, chceme na druhé straně dát práci hendikepovaným lidem, vše ostatní vracíme zpět přírodě. Díky tomu jsou samozřejmě předměty dražší, než obyčejné triko v infocentru, snažíme se ale, aby bylo zboží opravdu kvalitní, když to jde, tak i lokální a s minimálním dopadem na přírodu.

Na výrobě Wolfie budou dělat lidé ze sociální firmy, kolika lidem tento projekt dá práci nyní a s jakým výhledem se počítá?

V tuto chvíli se projektu věnují dva lidé, ale s dalším rozvojem počítáme, že by tato fajn aktivita mohla dát práci až 4 lidem. I pro ně je to samozřejmě skvělá možnost, jak spolupracovat na něčem, co dává smysl.

Kde si mohou lidé, kteří chtějí finančně pomoci ochraně přírody, Wolfie koupit? Jen na internetu nebo i v kamenných prodejnách? Případně plánují se takové prodejny, případně rozšíření do běžné prodejní sítě.

Nejsnazší je asi objednat přímo na e-shopu npcs-eshop.cz, případně je možné předměty koupit v některých informačních střediscích v rámci NP. Už se nám také ozvalo několik velkých e-shopů s outdoorovým vybavením, které mají zájem tyto produkty také nabízet, takže příští rok by mělo být možností více. Předměty jsou připravené tak, aby byly zajímavé i pro zahraniční návštěvníky, takže připravujeme i možnost prodeje “za čárou“ v našem sousedním národním parku.

Plánuje Wolfie expanzi i na jiný chráněné území mimo České Švýcarsko?

Ano, můžeme prozradit, že brzy se objeví předměty také ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, ale Wolfie to nebude, chceme, aby si každá lokalita držela svou unikátnost a vlka si necháme u nás na severu.