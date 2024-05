Datwyler IT Infra považuje investici v České republice za strategický zájem, a to primárně pro výrobní potenciál na Děčínsku, kde je velmi dlouhá tradice výroby kabelů a s nimi spojených produktů. „Portfolio naší firmy je tvořeno převážně datovou infrastrukturou v oblasti IT/OT a to včetně kabeláže a dalších komponent. Dále se v tomto měsíci do Děčína přesouvá výroba datových center,“ říká jednatel Datwyleru Tomáš Kadlec. Společnost v současné době sídlí v podmokelské kabelovně. Tam je ale v pronájmu, který se chýlí ke konci, navíc je pro ni tento areál logisticky a technologicky nevyhovující. Rozhodla se proto pro přestěhování celého provozu a vybudování nové továrny. Pro tu si vybrala lokalitu v Křešicích, kde územní plán stavbu tichého nerušícího provozu již téměř dvacet let umožňuje. Hala by měla mít vlastní zdroj vody i připojení na elektrickou síť a trafostanici, odpadní vody pak bude muset řešit pomocí žump, protože v těchto místech není dostatečně kapacitní kanalizace. Na střeše by pak měla být kromě fotopanelů i zeleň.

Datwyler dává nyní dohromady všechna potřebná vyjádření a stanoviska předcházející územnímu a následnému stavebnímu řízení. „Po obdržení vlastního stavebního povolení očekáváme, že vlastní stavba potrvá přibližně 9 měsíců,“ doplnil Kadlec. Podle zatím poslední výroční zprávy Datwyleru by novou továrnu rádi spustili v příštím roce. Vše ale bude záležet na rychlosti územního a stavebního řízení. V továrně by mělo pracovat přibližně 125 lidí, kromě zaměstnanců by do ní měl denně zajíždět jeden kamion. Dopravně by tak lokalitu neměla podle předpokladů výrazně ovlivnit.

Téměř hektarová hala by měla vzniknout na poli naproti loděnicím mezi rodinnými domy. Právě to vzbuzuje mezi místními, kterých se to týká, velké emoce. Sousední domy totiž budou od budoucí továrny jen několik desítek metrů. „Vy jste nás postavili před hotovou věc, my s tím nesouhlasíme a budeme se bránit zuby nehty,“ řekl na setkání s občany jeden z obyvatel této městské části. Křešičtí se obávají nejen zhoršení života, ale i poklesu ceny nemovitostí. „Zátěž na životní prostředí bude velmi malá. Jak co se týče emisí, tak co se týká hluku. Hala bude částečně zapuštěná do svahu, od sousedním domů bude oddělená vysokým valem,“ uklidňoval Kadlec Křešické. Firma by také ráda spolupracovala s městem a osadním výborem na rozvoji okolí.

Firmě vytýkali také to, že zabere pole místo toho, aby využili brownfieldy. To by podle zástupců Datwyleru ale bylo výrazně nákladnější. „To, že tam nebude odbočovací pruh, to je velká škoda. Při každém odbočení už dnes to velmi výrazně komplikuje provoz,“ postěžoval si na veřejném setkání v křešické hasičárně člen osadního výboru Luděk Kaisr. Prostor pro odbočovací pruh podle zveřejněné studie je, zástupci Datwyleru slíbili, že tuto možnost ještě prověří.

Zatím poslední významnou průmyslovou investicí na Děčínsku byla stavba nového provozu Constelia v Malšovicích, kam se hliníkářská firma rozšířila z děčínské Ústecké ulice, kde jí tovární areál neumožňoval další růst. Nová továrna vyšla firmu na přibližně miliardu korun.

