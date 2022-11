„Není to ocenění moje. Je to ocenění celé jednotky, všech hasičů, kteří se na likvidaci požáru podíleli,“ řekl velitel hřenských dobrovolných hasičů Jan Košík, když si z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal medaili za hrdinství při záchraně značných materiálních hodnot. Byla to právě jeho jednotka, která se jako první v neděli 24. července ráno pustila do boje s lesním požárem na východním okraji Hřenska. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že se stane historicky největším lesním požárem v Česku a zasáhne více než tisíc hektarů lesa.