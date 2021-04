Podle informací Deníku se na několika policejních autech a vozidlech celní správy působících v České Kamenici objevila na čelních sklech rozbitá vajíčka, která navíc měla být pro zvýšení efektu posypána moukou. Událost potvrdila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

„Zadrželi jsme 39letého muže, kterého jsme obvinili z výtržnictví a vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že si případ převzala děčínská kriminálka. V případě odsouzení hrozí muži až tříletý pobyt za mřížemi.

Obviněný policii několik dní unikal. Policisté vždy jen našli znečištěná auta. Nastražili proto na něj past, do které se chytil. Muž podle informací Deníku při zadržení vytáhl na zasahující policisty plynovou pistoli, ti tak pro výstrahu vystřelili do vzduchu. Takovému jednání by pak odpovídalo obvinění z druhého výše popsaného trestného činu.

K neobvyklému činu vedla muže touha po pomstě. Před časem totiž přišel o řidičský průkaz a svůj vztek si vyléval na policejních a celnických autech. "Šlo z jeho strany o pomstu systému," dodala Hyšplerová.

Na první pohled úsměvná epizodka mohla ohrozit bezpečnost někoho jiného. Odstranit vajíčka z čelního skla, navíc s moukou, totiž není nic snadného. Mohlo se tak snadno stát, že by policisté nemohli v případě nouze nebo ohrožení života či zdraví vyrazit, protože by neviděli přes čelní sklo.



„To je slušný základ na těsto. Něco takového nesmyjete stěrači a ostřikovači. Takto znečištěné sklo potřebuje omýt vapkou. Problémem může být i to, jak se k té vapce dostat, protože přes sklo s vajíčkem nebo moukou prostě nic nevidíte,“ řekl dopravní expert Jan Pechout, který vidí největší nebezpečí takového činu právě v paralýze policejních aut. On sám podobný útok na policejní auta nepamatuje. „Jen před mnoha lety se nám stalo, když jsme s policisty byli na litoměřickém výstavišti, že jim někdo propíchal všechny čtyři gumy a něčím poškrábal kapotu,“ doplnil Pechout.