Kromě šicích strojů se do pomoci při zdolávání koronavirové nákazy zapojily také nejmodernější technologie, když stovky obličejových štítů chrání zdravotníky na Děčínsku. Nezajistil jim je stát nebo zřizovatel jejich organizace. Mají je zásluhou dobrovolníků, kteří je produkují na 3D tiskárnách.

Jedním z míst, kde ochranné štíty nyní tisknou, je Schrödingerův institut působící na Šluknovsku, kde štíty vyrábí vedoucí kroužku polytechniky Jakub Ratay. „Viděl jsem od jednoho člověka výzvu, že se tomu bude věnovat. Protože máme 3D tiskárnu k dispozici, neváhal jsem a připojil se k tomu,“ vysvětlil Ratay. Na tiskárně vyrábí plastové čelenky, do kterých se uchytí plexisklo nebo silnější folie. Vytištění jedné čelenky trvá přibližně dvě a půl hodiny. Tiskárna umožňuje společně se softwarem zařadit několik tisků za sebou, takže může běžet například celou noc. „Každý den vytiskne přibližně deset štítů. Nyní se snažíme sehnat finance na další tiskárnu, aby výroba šla rychleji,“ uvedla ředitelka institutu Gabriela Doušová.

Institut zatím nakoupil materiál na 150 obličejových štítů, dohromady za to zaplatil přibližně 12 tisíc korun. Částečně je uhradil ze svého rozpočtu, částečně z darů lidí, kteří věnovali peníze za ušité roušky.

První várku přibližně padesáti štítů dostala od Schrödingerova institutu záchranná služba v Rumburku. Další várka pak je připravená pro lékaře z dětského oddělení v Děčíně.

„Za každou pomoc jsme rádi. Nikdy nevíme, kolik ochranných pomůcek budeme potřebovat. Za pomoc dobrovolníků jsme vděční,“ poznamenal mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Přestože se institutu podařilo vyrobit už desítky štítů, poptávka výrazně překračuje možnosti výroby. Přednostně tak bude vyrábět štíty pro zdravotníky a lékaře ve Šluknovském výběžku.

Do výroby štítů se pustili také v děčínské firmě CodeEfect, se kterou spolupracují další místní firmy. „Bylo to zapotřebí, protože zdravotníci nemají dostatek pomůcek. Pan Průša, který vyvíjí 3D tiskárny, uvolnil model pro nekomerční využití. Ten používáme,“ zmínil Vojtěch Nádvorník z CodeEfectu Josefa Průšu, nyní asi nejznámějšího českého vynálezce, jehož tiskárny jsou absolutní světovou špičkou.

Díky kódu od firmy Prusa3D, který pracuje s přesností na desetiny milimetru, to mají nejen děčínští dobrovolníci výrazně snazší. Nemusí totiž vyvíjet vlastní projekt na štíty, které by bylo třeba modelovat. „Poptávka se po třech týdnech postupně zmenšuje, což je jen dobře. Postupem času se to překlopí v to, že potřebu pokryjí české firmy běžnou výrobou,“ dodal Nádvorník s tím, že všechny štíty před předáním dezinfikují. Spolu se svými spolupracovníky dodal štíty například do děčínské nemocnice, na ústecké infekční oddělení nebo městské policii v Děčíně. Doposud se tak podařilo vyrobit přibližně sto štítů.

Ty od dobrovolníků mají jednu nevýhodu oproti těm od profesionálních výrobců. Nemají totiž atesty, stejně tak nejsou vyráběné ve sterilním prostředí. Jejich dobrovolní výrobci proto neplánují s jejich výrobou pokračovat ve chvíli, kdy spotřebu pokryjí běžní výrobci.