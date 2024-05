Na Děčínsku hrozí požární nebezpečí. V národním parku platí noční zákaz vstupu

Nejen na severu Čech včetně Děčínska hrozí od noci na úterý 14. května kvůli suchému a větrnému počasí zvýšené riziko požárů. Výstraha, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, platí do noci na čtvrtek, není ale vyloučeno to, že se prodlouží. Opět tak platí noční zákaz vstupu do lesů v Českém Švýcarsku.

Lesní požár. Ilustrační foto. | Foto: ČTK