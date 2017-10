Výstavba Vilsnické spojky zavře půl Nového mostu

Děčín – Podle předběžných odhadů by k uzavírce mělo dojít první listopadový víkend.

Stavba Vilsnické spojky v Děčíně.

Už jen metry dělí estakádu Vilsnické spojky od Nového mostu. Při jejich propojení ale zažije Děčín asi nejvýraznější omezení od zahájení stavby spojky loni na podzim.



Polovina mostu bude zcela uzavřená, po druhé polovině se bude jezdit oběma směry. Pokud vše půjde podle dosavadních plánů, mělo by k omezení provozu dojít kolem prvního listopadového víkendu.

„Jde o omezení, které ještě více zkomplikuje dopravu ve městě. V tuto chvíli ale není jiná možnost než se s tím popasovat a obrnit se trpělivostí,“ řekla děčínská primátorka Marie Blažková.





Vilsnická spojka se napojí na Nový most blíže k hypermarketu Tesco. Potíž je v tom, že v těchto místech v současné době vede část objízdných tras. Omezení dopravy na mostě proto přinese nemálo komplikací.



Doposud mohli lidé z Podmokel projet kolem hypermarketu a pokračovat na Ústí. To nebude možné. Nyní budou muset objížďkou po Dělnické ulici a viaduktem na Ústeckou. Při cestě od Ústí podjedou pod Novým mostem, po rampě vyjedou na jeho severní část, případně budou moci pokračovat do Podmokel.



Mnohem větší komplikace ale čekají řidiče jedoucí z pravého břehu na levý po Novém mostě.

„Na křižovatce s Předmostím nebude možné odbočit vlevo směrem na kruhový objezd u mototechny. Trasa v tomto směru povede na kruhový objezd u Tesca, který bude pro zvýšení jeho kapacity upraven betonovým přehrazením obdobně jako u mototechny,“ popisuje asi největší omezení mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Uzavření nájezdu na Nový most na levém břehu se dotkne také dopravy na pravém břehu Labe. Z Nového mostu budou řidiči sjíždět na pravém břehu na Benešovskou ulici, dál budou pokračovat směrem na Benešov nad Ploučnicí. Další možností bude projet u čerpací stanice Lipovou ulicí, která bude v tomto místě jednosměrná.



Na Kamenické bude možné odbočit do pravobřežního centra Děčína nebo pokračovat směrem na Liberec.



Pěších, kteří jdou z Podmokel například k Tescu nebo k továrnám na Ústecké ulici, by se změny dotknout neměly. Budou i nadále chodit trasou mezi sportovní halou a tenisovými kurty.



Stavba Vilsnické spojky začala loni na podzim. Lidé ji však výrazně pocítili až na začátku letošního roku, kdy bylo nutné kvůli největší dopravní stavbě v Děčíně za poslední roky uzavřít podjezd Pětimostí. Tím vede silnice první třídy mezi Libercem a Teplicemi, zároveň funguje jako přivaděč k dálnici do Německa. Po estakádě vznikne u Pětimostí velký kruhový objezd.