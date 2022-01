Podoba nové krásnolipské expozice o Českém Švýcarsku vzejde ze soutěže

Téměř šestnáct let slouží návštěvníkům Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě expozice přibližující celý region. Během dvou až tří let by ji měla nahradit nová a modernější. O její podobě se nyní rozhoduje. Krásná Lípa se totiž rozhodla ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a CzechDesignem vyhlásit otevřenou designerskou soutěž na její podobu.

Lípa resort a Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

První návštěvníci do současné expozice přišli zároveň s otevřením Domu Českého Švýcarska, tedy v roce 2006. „Kdo přijde poprvé, tak se mu expozice pořád líbí. Ale je už opotřebovaná a technicky zastaralá,“ vysvětluje starosta Krásné Lípy Jan Kolář, proč se rozhodli pro obměnu výstavy o Českém Švýcarsku. V jejích začátcích bylo například ve sklepě schováno 16 DVD přehrávačů, vždy jeden pro každou televizi, na které běžela smyčka s filmem věnovaným národnímu parku. Podle představ by nová expozice měla být interaktivní, aby přitáhla co nejvíce návštěvníků. O její konkrétní podobě rozhodne architektonicko–designerská soutěž, kterou pro město a obecně prospěšnou společnost zorganizuje odborná organizace CzechDesign. Touto cestou hledá zhotovitele ideově-technologické koncepce podoby budoucí expozice, která se může promítnout i expanzí do blízkého veřejného prostoru a na fasádě domu, a posílit tak architekturu celého objektu. Máme toho dost! Odpůrci protiepidemických opatření prošli Děčínem Nová expozice by měla návštěvníkům za pomocí interaktivních metod zprostředkovat zážitky z návštěvy pomocí nevšedního vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z Českého Švýcarska. „Velmi si vážím aktivního přístupu a snahy vedení města Krásná Lípa dělat věci zodpovědně a hledat správné řešení cestou soutěže. Formát soutěžního workshopu umožní otevřenou diskuzi nad jednotlivými soutěžními návrhy mezi zadavatelem, porotou i soutěžícími a věřím, že díky tomu povede k nejlepšímu možnému výsledku,“ komentuje Jana Vinšová za organizaci Czechdesign. Soutěž se uskuteční podle pravidel České komory architektů. O vítězi rozhodne porota, ve které zasednou odborníci. V Krásné Lípě chtějí navázat na úspěšné architektonické projekty v regionu z minulosti, jako je například rozhledna Růženka od ceněného libereckého studia Mjölk nebo architektonická soutěž na rekonstrukci českokamenického kina, do které se přihlásilo více než dvacet soutěžních týmů. „Účelem nové expozice je výrazné zvýšení atraktivity Českého Švýcarska a Krásné Lípy jako turistického centra. Záměrem expozice je v první řadě bavit a vzdělávat neotřele, ba jedinečně, potěšit technologiemi, které udivují a předbíhají dobu. Očekáváme pojetí expozice takové, které přitáhne a zaujme návštěvníky z tuzemska i příhraničních oblastí,“ doplňuje Jan Šmíd, ředitel společnosti České Švýcarsko. Silný vítr řádí v kraji, v Píšťanech šla ke dnu loď, tisíce lidí jsou bez proudu Nová expozice, která by mohla být hotová za dva až tři roky, by měla vyjít na přibližně patnáct milionů korun, přesná cena se bude odvíjet od vítězného návrhu a také od nabídky ve výběrovém řízení. „Rádi bychom část nákladů na novou výstavu pokryli z dotací. Kdy bude hotová bude záležet také na tom, kdy a jaké dotační tituly z operačního programu životní prostředí vypíšou,“ dodává krásnolipský starosta.

