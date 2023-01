Od těch nejdrobnějších, které se téměř vejdou do dlaně, až po velký kostelní betlém zabírající několik metrů čtverečních nabízí výstava v mikulášovickém kostele svatého Mikuláše, která přivítala první návštěvníky v sobotu 7. ledna.

Výstava betlémů v kostele v Mikulášovicích. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

K vidění jsou převážně práce betlémářů z regionu, jejichž díla schraňují soukromí sběratelé. Dohromady jich v Mikulášovicích vystavují přibližně tři stovky. Kromě betlémů jsou v mikulášovickém kostele k vidění další desítky předmětů spojených s Vánoci. Výstava je otevřena i v neděli 8. ledna od 10 do 14.30 a od 15.30 do 17 hodin. Další neděle až do konce ledna bude výstava přístupná od 13.30 do 14.30 hodin. Ve středu 18. ledna se uskuteční u betléma ekumenické koledování.