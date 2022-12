"Dojet se dá jen od Jetřichovic k hotelu Lípa, dál je zákaz vjezdu. Silnice je tam jak sklo," popisuje situaci starosta Jetřichovic Marek Kny. Zákazová značka je také na silnici od Hřenska, kde ji silničáři dali na Mezní Louku. Starosta zároveň vyzval obyvatele Vysoké Lípy, aby zůstávali doma. V případě zranění by byla velmi komplikovaná cesta i pro záchanáře. "Dneska odpoledne uděláme jeden pokus. Pokud to vyjde, měli by nám zítra přivézt tatrovku soli. Rozházet ji budeme muset ručně. Už teď se mi přihlásilo přibližně deset dobrovolníků," říká Kny, který si stěžuje na práci krajských silničářů. Na Vysokou Lípu tak neprojedou ani autobusy. Na krajských webových stránkách ale žádné informace o výluce nejsou.