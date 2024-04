Téměř až k Ploučnici přijíždí na prostranství u sběrných surovin v Děčíně na Starém Městě nákladní automobil se speciální nástavbou, ve které má pět nádrží pro přepravu živých ryb. Do každé z nich se vejde přibližně 150 kilogramů ryb. „To je prasátko, to není ryba,“ pochvaloval si velikost vypouštěných pstruhů duhových jeden z děčínských rybářů, kteří se sešli v pondělí odpoledne u Ploučnice, aby vypustili čerstvou násadku do řeky. Jen o den později totiž začala pstruhová sezóna a ryby původem z Jičínska ji naplnily, aby rybáři mohli od úterý lovit. Každý rybář si může denně ponechat tři pstruhy a zároveň může jít k vodě třikrát do týdne. Do Ploučnice se dostalo na pstruhový revír v Březinách a na Starém Městě pod železničním mostem několik tisíc ryb.