Hoří! Přesně před rokem začal v Českém Švýcarsku největší požár lesa v Česku

Když v neděli 24. července 2022 okolo sedmé hodiny ráno upozornili strážce Národního parku České Švýcarsko jejich kolegové ze Saska, že nad Hřenskem stoupá dým, nikdo netušil, co se bude v příštích dnech a týdnech dít. Dnes je to přesně rok, kdy začal hořet požár, který dosáhl v Česku doposud nevídaných rozměrů. Do boje s ním se pustili hasiči a letci ze šesti zemí, uhasit se jej podařilo na české straně po třech a na německé po čtyřech týdnech. Připomeňme si loňské události na fotografiích a videozáznamech.