/FOTO, VIDEO/ Několik desítek lidí si v neděli 21. srpna připomnělo výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V rámci setkání nakreslili vápnem na silnici v Dlouhé jízdě řadu dobových hesel.

V Děčíně si připomněli výročí okupace Československa. | Video: Miloš Vilém Vavřička

Na silnici tak bíle září Smrt okupantům nebo Proč jste zabili naše děti? Právě taková hesla se objevila po příchodu sovětských vojsk v srpnu 1968 v Děčíně. Některá jsou viditelná dodnes. "Ty nápisy jsou symbolem odvahy lidí, kteří je po městě psali. Pro ně to mohlo mít následky po mnoho příštích let," ocenil činy lidí před 54 lety Pavel Randák z děčínské pobočky Milionu chvilek pro demokracii. Přístupovou cestu na děčínský zámek si pořadatelé jako místo svého setkání nevybrali náhodou. Právě na zámku totiž 23 let sídlila sovětská posádka.