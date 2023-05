Přibližně 350 cestujících nechtěně přerušilo svou cestu do Německa v Děčíně. Německé dráhy totiž odmítly převzít kvůli špatnému technickému stavu soupravu vlaku EuroCity Hungaria jedoucí z Budapešti do Hamburku.

Německá posádka odmítla převzít soupravu EC Hungaria. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Jako by na děčínském hlavním vlakovém nádraží byla během prvního květnového víkendu kletba. Zatímco v sobotu 6. května přerušily dopravu strhané troleje, v neděli nepokračoval do Německa podvečerní expres Hungaria. Německá posádka jej odmítla převzít k cestě do sousední země, důvodem byl špatný technický stav soupravy. V jednom z vagonů nefungovala klimatizace, a dokonce vypadlo malé větrací okénko. Na problém s vlakovou soupravou upozornil na Twitteru redaktor České televize Jan Beránek.

Přibližně 350 cestujícím nezbylo nic jiného než v Děčíně vystoupit a čekat na další vlak do Drážďan. Tím měl být motorák jedoucí z Litoměřic, ale i ten byl kvůli poruše odřeknut. Museli tak čekat dvě hodiny na další spoj. Ačkoliv pro většinu cestujících bylo důležité dostat se alespoň do Bad Schandau, pro některé to bylo nedostatečné. „Pokud bych jel jen do Berlína, tak by mi to stačilo. Ale já jedu dál,“ krčil na peronu děčínského nádraží rameny slovenský cestující. Pro stovky čekajících pasažérů alespoň česká posádka připravila pití, které je bezplatně k dispozici v první třídě.