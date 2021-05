Nad údolím ve Vilémově se pnoucí téměř čtyřicet metrů vysoký viadukt je v posledních dnech výrazně vyšší. Na jeho pilířích totiž vyrostly vysoké portálové konstrukce, jejíž pomocí stavební firmy vymění mostní konstrukci. Dohromady je potřeba jen ve třech hlavních mostních polích přemístit 300 tun oceli tam a zase zpět. „S výměnou jsme měli začít v pátek, ale nepřálo nám počasí. Dopoledne totiž foukal velmi silný vítr a my se do výměny můžeme pustit jen tehdy, když je slabší než 8 metrů za vteřinu,“ vysvětloval jeden z dělníků na stavbě. Kdy se tak začne, zatím není jasné. Připravené pro výměnu mostní konstrukce je ale vše.

Zdroj: DeníkPřemístit jedno pole zabere přibližně osm až deset hodin. Pomocí hydrauliky se zvedne na věže umístěné na pilířích jednotlivé díly, které následně drážní vozíky tažené lokomotivou odvezou. Podobný způsob výměny mostní konstrukce je přitom poměrně unikátní. Zpravidla totiž nové mostní díly umístí vysokotonážní mobilní jeřáby přímo na most.

Výměna mostní konstrukce měla proběhnout už minulý rok, průběh stavebních prací ale negativně ovlivnila nepříznivá epidemická situace. Vzhledem ke zpoždění dodávek materiálů ze zahraničí, jako jsou ocelové plechy pro výrobu nové ocelové konstrukce či kalotová ložiska z Itálie, bylo nutné stavbu zakonzervovat a přesunout její dokončení do letošního roku. V loňském roce se provedla například sanace základů pilířů či všech kamenných částí mostu.

„Po osazení nové mostní konstrukce se v nezbytně nutném rozsahu vymění železniční svršek a železniční spodek na obou předpolích mostu. Samotná výměna mostu proběhne během nepřetržité výluky,“ uvedla Nela Friebová ze Správy železnic. Vlaky přes most přestaly jezdit 18. dubna, první vlak by se pak po nové konstrukci měl projet v polovině července.

Ale ani po výměně viaduktu nezmizí konstrukce, která pamatuje ještě Rakousko – Uhersko, z Vilémova nadobro. Její část si totiž převezme obec, která ji využije. Jednou z možností je, že z ní vznikne atypická autobusová zastávka.

Na Šluknovsku to není v posledních letech první velká investice Správy železnic. Státní správce železniční infrastruktury do železnic související s tímto regionem více než 1,5 miliardy korun. Nejnákladnější byla rekonstrukce trati mezi Děčínem a Rumburkem, kde SŽ za miliardu korun zlepšila zabezpečení trati. Opravené je pak nádraží v Mikulášovicích, které dostalo i novou zabezpečovací techniku, nebo mezi turisty velmi oblíbené nádraží na Jedlové. Již několik let se pak chystá oprava nádraží v Krásné Lípě, které by se mělo stát Nádražím národního parku.