Děčínsko-liberecká Výměna manželek přinesla změny do života dvou rodin. Liberecká účastnice Eva hodnotí zkušenost pozitivně, děčínská Simona se setkala s "zvláštním pavoukem", ale k žádným konfliktům nedošlo. Odměnu využily obě rodiny prakticky.

Vyměněná manželka Simona Děčína hodnotí dočasného manžela Lukáše, který žije s partnerkou Evou v Liberci. | Video: TV Nova

Diváci měli příležitost předevčírem zhlédnout díl oblíbené reality show Výměna manželek, kde si dvě ženy na dobu deseti dnů vymění domácnost. Tentokrát se natáčelo ve městě pod Ještědem a v Děčíně. Liberecká rodina se skládala ze sedmadvacetileté prodavačky Evy, jejího šestatřicetiletého partnera Lukáše, který pracuje v nemocnici, a společné tříleté dcery Izabely. Ve střídavé péči s nimi žije i Evin šestiletý syn Jakub. Podle Evy jim Výměna manželek hodně pomohla. „Změnilo se dost věcí. Manžel přestat rýpat, nevyčítá, když něco zapomenu nebo nestihnu uklidit. Začal se více zapojovat, má více volno,“ řekla pro TV Nova liberecká účastnice s tím, že na reality show vzpomíná v dobrém, podobně jako její partner. „Jsem spokojený, čekal jsem to horší, ale proběhlo to v pohodě. Na Evu nejsem ošklivý, když přijdu z práce, sundám si boty a tašku a jdu pomáhat,“ podotkl.

Hříchy mládí či nevěra. Do Výměny manželek se přihlásila rodina z Děčína

Eva nadále pokračuje ve studiu, v pololetí se mohla pochlubit vyznamenáním. S láskou vzpomíná i na dvě děti z Děčína, s dočasným manželem vycházela dobře a neměli mezi sebou konflikty. Peníze za účast využila na splacení dluhů a otcův pohřeb. Lukáš splatil půjčku a ze zbylých peněz koupili vybavení do domácnosti. „Zaplatili jsme, co bylo potřeba. Finanční situace se začala zlepšovat, v dubnu mi skončí insolvence,“ zdůraznila Eva z Liberce v bonusovém videu, které je k vidění na stránkách TV Nova.

I děčínská rodina vzpomíná na Výměnu manželek v dobrém. Simona a Pavel získali nové zkušenosti a viděli, jak to vypadá v jiných rodinách. Partneři se poznali před pětadvaceti lety. Pavel si ale s jinou ženou pořídil Natálku, přestěhovali se do Anglie, kde se jim narodili další dvě děti. Po třinácti letech se vrátili do Česka, rozešli se a Pavel opět potkal Simonu, která už měla dva syny. Nyní jsou spolu už dva roky. Simona dočasného manžela označila za zvláštního pavouka. „Protiřečil si, ale jinak jsme spolu vycházeli v pohodě. Neměli jsme žádný konflikt, neproběhl žádný extrém,“ svěřila se děčínská manželka. Obě rodiny se zatím nevídají, ale občas si napíšou. „Peníze jsme využili na nákup spotřebičů v domácnosti, pořídili jsme si novou pračku či ledničku. Děti mají společný pokojíček a my jsme si koupili do obýváku místo starého gauče letiště, abychom taky měli svůj prostor a klid. Nerozházely jsme korunky zbytečně,“ dodala Simona z Děčína.

Mohlo by vás zajímat: Jste jako Hitler, Putin. Debata o jednacím řádu se v Děčíně zvrhla v útoky