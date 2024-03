/FOTO, VIDEO/ Na obrazovky míří další díl divácky oblíbené reality show Výměna manželek, kde si dvě ženy na dobu deseti dnů vymění domácnost. Tentokrát se natáčelo ve městě pod Ještědem a v Děčíně. Televize Nova uvede díl ve středu 6. března, nedočkaví diváci ho mohou už nyní zhlédnout na Voyo.

Vyměněná manželka Simona Děčína hodnotí dočasného manžela Lukáše, který žije s partnerkou Evou v Liberci. | Video: TV Nova

První rodina bydlí v pronajatém domě 2+1 v Liberci a tvoří ji sedmadvacetiletá prodavačka Eva, její šestatřicetiletý partner Lukáš, který pracuje v nemocnici, a společná tříletá dcera Izabela. Ve střídavé péči s nimi žije i Evin šestiletý syn Jakub. Partneři jsou spolu čtyři roky a do Výměny manželek je přihlásila Eva. Chtěla by změnit Lukášovo chování ke Kubíkovi a aby přestal být takový pedant na úklid.

Liberecká účastnice reality show zamíří do Děčína, kde v bytě 4+kk žijí druzí účastníci Výměny manželek. Simoně je třicet osm let a je terénní pečovatelkou. Popeláři Pavlovi je třicet devět let. V domácnosti s nimi žije patnáctiletá Natálie, devítiletý Jakub a osmiletý Sebastián. Do pořadu rodinu přihlásil Pavel, protože si chtěl vyzkoušet, jak to chodí v jiných rodinách. „Simoninou motivací byla finanční odměna za účast v pořadu. Simona a Pavel se poznali před pětadvaceti lety. Pavel si ale s jinou ženou pořídil Natálku, přestěhovali se do Anglie, kde se jim narodili další dvě děti. Po třinácti letech se vrátili do Česka, rozešli se a Pavel opět potkal Simonu, která už měla dva syny. Nyní jsou spolu už dva roky,“ řekl PR manažer televize Nova Daniel Maršalík.

Eva má z nového bydlení dobrý pocit, ocenila vkus rodiny. Vadí jí ale koleje v blízkosti domu, protože projíždějící vlaky ji v noci budí. Zatímco první ráno chválí děti za to, jak jsou hodné, už odpoledne zjišťuje, že není dobré dávat na první dojem. Děti dokážou být velmi energické a dočasný manžel by si přál, aby na ně byla přísnější. Tématem sváru dočasných partnerů je nepořádek, který vzniká při vaření.

Děčínské mamince se v novém bytě líbí. Mezi její úkoly patří vodit děti do školy a školky a hned první den přizná, že denně by to dělat nechtěla. „Simona má pocit, že Lukáš neví nic o své domácnosti, že vše tam asi zařizuje Eva. Při rozhovoru s ním, že dozvídá, že Lukáš své partnerce Evě byl nevěrný, ale krizi už překonali. Později se také dozvídá, že Lukáš je díky blbosti v mládí v insolvenci. Simoně Lukáš přijde nečitelný, moc se v něm vlastně nevyzná,“ dodal Maršalík.

