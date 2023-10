Příběh Vlčí hory na Děčínsku, kde plameny poškodily začátkem letošního dubna rozhlednu a sousední objekt, přináší novinku. Pozemek pod vyhořelou dřevěnou stavbou koupil od soukromého vlastníka krásnolipský Klub českých turistů.

Vlčí hora po požáru. | Foto: Se svolením Jana Koláře

Na změnu vlastníka upozornil Český rozhlas. Turisté podle něj soukromému majiteli pozemku a bývalého srubu dali sto padesát tisíc korun z vlastní kapsy. Teď budou spolupracovat s městem Krásná Lípa, která má na Vlčí hoře svůj majetkový podíl.

„Polovina toho vrcholu patří městu, tam stojí ta rozhledna. No a my jsme měli tužbu, aby ten prostor byl ucelený, aby to patřilo k sobě, aby tam někdo něco nevystavěl, aby to dál byla taková romantická procházka na vrchol kopce,“ tlumočil Český rozhlas předsedu klubu Václava Hieke.

Zdroj: HZS Ústeckého kraje