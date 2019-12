Ve středu 1. ledna 2020 nabývá platnosti nová vyhláška o poplatku ze psů ve Varnsdorfu. „Změny jsou v rozšíření osvobození od poplatku o držitele průkazu ZTP.

Kategorie držitelů psa, kteří jsou poživatelé důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, byla nahrazena skupinou nazvanou osoby starší 65 let. Nemění se výše ani splatnost poplatku ze psů,“ upřesnil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Osoby starší 65 let tak zaplatí 200 korun ročně stejně jako lidé, kteří chovají psa v domě s nejvýše 3 byty. Lidé nespadající ani do jedné z kategorií zaplatí ročně 800 korun. Pro rok 2020 je poplatek splatný 31. března. Poplatek je možné zaplatit na pokladně městského úřadu, složenkou či bankovním převodem. Informace podá Zuzana Hrušková na telefonu 412 545 115.