Vydry zlikvidovaly svůj výběh. Děčínská zoo ho musí opravit

Děčín - Expozice vydržela rok. Opravenou ji lidé uvidí příští sezonu.

Vydry v děčínské zoo se proměnily na demoliční četu. Ačkoliv od otevření jejich výběhu uběhl teprve rok, dokázaly jej zlikvidovat. Návštěvníci musí kvůli jeho rekonstrukci počítat s tím, že živočichy nějakou dobu neuvidí.

„Vydry se projevily jako silně destrukční komando, které se postaralo o to, že veškerá výsadba skončila během několika týdnů vyhrabaná v bazénu. Výběh se tak proměnil ve staveniště plné děr a výkopů. Ty byly nehezké nejen pro oko návštěvníka, ale také nepraktické pro práci ošetřovatelů,“ uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková.

„Vydry navíc vyhrabaným kamením pravidelně ucpávaly výpust bazénu a hlínou a drny dokázaly za jedinou noc znečistit vodu v bazénu tak, že filtrační systém nakonec vypověděl službu,“ dodala Houšková.

Vydry si také pod betonovým řečištěm vodopádu vyhrabaly velkou noru. Z té jedna z nich téměř nevylézala. „Chovatelům tím pádem ztížila kontrolu svého zdravotního stavu. Ani návštěvníci ji neměli možnost vidět, dokonce ani při komentovaném krmení,“ vysvětlil ošetřovatel zoo Petr Haberland.

Před zahájením rekonstrukce zoo obě vydry odchytila a poslala je na veterinární prohlídku. Zvířatům pak podala vakcínu a očipovala je.

„Shodou okolností byla v těchto dnech jedna z vyder silně napadena klíšťaty, která měla přisátá zejména na uších. Několik nacucaných klíšťat bylo nutné vytáhnout pod narkózou přímo ze zvukovodů,“ popsal Haberland. Pokud by živočich zákrok nepodstoupil, mohlo by to ohrozit jeho život. Klíšťata se totiž dokážou prokousat až do středního ucha.

Výběh zoo nově vydláždí kameny a upraví jej tak, aby vydry už neměly možnost hrabat. Čerpadlo filtrace nahradí výkonnějším a celou soustavu lépe zabezpečí proti nečistotám, jako je listí padající do bazénu nebo zeleň, kterou tam vydry při svých hrách nanosí.

„Rekonstrukce expozice by měla být hotová nejpozději do konce roku, takže v nové sezoně si už návštěvníci budou moci vychutnat pohled na plně funkční vydří výběh,“ uzavřela mluvčí zoo.