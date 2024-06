Je to nefér. Proč jsem já platil a jiní nemuseli. Podobné argumenty zaplavily již o víkendu sociální sítě v Děčíně a zároveň požadovaly vrácení vstupného. A to přesto, že program včetně největších hvězd proběhl podle plánu. Pouze jej kvůli hroutícímu se pódiu bylo nutné operativně přesunout z nábřeží pod zámkem na Mariánskou louku. Nyní se radnice rozhodla vrátit část vstupného. „Návštěvníci festivalu, kterým to přijde v rámci platby vstupného nefér nebo se cítí programem na náhradním místě poškozeni, nabízíme možnost refundace vstupného,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že je možné požádat o vrácení vstupného v hotovosti ve výši 180 korun. O vratku může požádat v městském informačním centru pod knihovnou každý, kdo si koupil dvoudenní vstupenku. Žádat je možné od 10. do 28. června, potřeba je se prokázat náramkem nebo papírovou či online vstupenkou.