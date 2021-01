Turistický tahák v Českém Švýcarsku ohrožuje pád stromů napadených kůrovcem.

Do soutěsek ve Hřensku každoročně míří stovky tisíc turistů. | Foto: Deník / Karel Pech

Několik týdnů budou uzavřené soutěsky u Hřenska na Děčínsku, do kterých každoročně míří stovky tisíc turistů. Kvůli kůrovcové kalamitě totiž hrozí pád suchých stromů až ze stometrové výšky. Děčínský magistrát vydal kvůli bezpečnosti do této části Českého Švýcarska až do poloviny dubna zákaz vstupu. Do začátku turistické sezóny by ale kácení na vysokých skalách mělo skončit.