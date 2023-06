Děčínští zastupitelé zvolili ve čtvrtek 29. června nového předsedu kontrolního výboru a nového člena finančního výboru. Opozice kritizuje, že nová koalice má v obou výborech, které mají dohlížet na fungování města, výraznou většinu.

Zastupitelstvo města Děčína. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Novým členem kontrolního výboru zvolili zastupitelé jasnou většinou nové koalice Miroslava Šefaru, který byl ještě donedávna členem zastupitelského klubu SPD. Z toho odešel během radniční krize, kdy se rozpadla bývalá koalice ANO a SPD.

Zároveň bylo potřeba zvolit nového předsedu kontrolního výboru, tento post po zvolení náměstkem primátora opustil Ondřej Smíšek (Náš Děčín). Opět hlasy koalice byl do této funkce zvolen Šefara. Opoziční zastupitel Martin Kubš (ODS) zpochybňoval Šefarovu volbu do výboru kvůli jeho možnému střetu zájmu. Zároveň je totiž předsedou představenstva dopravního podniku. To ale primátor Jiří Anděl (ANO), který Šefaru navrhl, odmítl s tím, že v mnohem větším střetu zájmů byl ještě před několika měsíci jako radní.

Přibere ANO a SPD k sobě ještě někoho? Strany jednají o nové koalici v Děčíně

Do finančního výboru pak zastupitelé zvolili zastupitele ANO Jan Sklenář, o kterém se v jedné fázi koaliční krize mluvilo jako o možném náměstkovi primátora. Opozice tak neuspěla s návrhem na piráta Martina Strnada. Neúspěšná byla také v předchozích dvou volbách, kam vyslala dalšího piráta Petra Zdobinského a Tomáše Brčáka, kterého navrhla na post předsedy kontrolního výboru. Opozice následně kritizovala, že se oba dva výbory staly kořistí koalice, která v nich má jasnou většinu. Výbory přitom mají dohlížet na fungování a hospodaření města.