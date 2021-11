Přibližně 110 stromů musí vynést na bezpečné místo vrtulník, který v těchto dnech létá nad Českým Švýcarskem. Souše jsou v hluboké soutěsce řeky Křinice Obere Schleuse přímo na hranicích s Německem.

V Česko-saském Švýcarsku vyváží ze soutěsky Křinice kmeny vrtulníkem. | Foto: NPČŠ/Václav Sojka

Stejně jako v jiných částech národního parku, i zde jsou tisíce stromů zlikvidovaných kůrovcem. Odumřelé smrky by se postupem času začaly rozpadat a hrozily by pádem do plavební dráhy lodiček. "Správa parku nechala nebezpečné souše v uplynulých třech týdnech pokácet, mnohé z nich ale nemůžou být ponechány v příkrých svazích soutěsky, protože by do plavební dráhy mohly padat i tak," uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Práce si vyžádaly úplnou uzavírku turistické cesty ze Zadní Doubice přes Hřebec směrem k obci Doubice.