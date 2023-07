/FOTO, VIDEO/ Koně, vrtulníky, drony, čtyřkolky a desítky policistů a strážců v terénu národních parků České a Saské Švýcarsko. Největší bezpečnostní akce v přírodě za polední roky na severu Čech se zaměřila na kontroly dodržování zákazu táboření a především zákazu rozdělávání ohně a kouření. Právě otevřený oheň stojí za drtivou většinou lesních požárů, které v posledních letech zasáhly Labské pískovce. Včetně loňského požáru ve Hřensku, který se stal historicky největším v Česku.

Společné protipožární hlídky policie a strážců parku vyrazily do Českého Švýcarska. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Vyložit dva koně a přesunout se na další dvě stanoviště. V pátek 7. července odpoledne začíná první velká preventivní bezpečnostní akce v Českém Švýcarsku, při které pomáhají i policejní koně z Prahy. Spolu s jezdci se vydají na velmi frekventovaná místa v okolí Mezné, Dolského mlýna a Kyjova, aby dohlíželi na chování návštěvníků národního parku. „Vybrali jsme nejfrekventovanější místa národního parku. Předpokládáme, že budou i s ohledem na začínající sezónu hojně navštěvované. Dochází přitom mimovolně k porušování návštěvnického řádu, nejčastěji kouřením,“ vysvětluje velitel ústecké speciální pořádkové jednotky Stanislav Krajčovič.

Že se nejedná o občasný problém, ukazují data strážců, kteří mají kromě Národního parku České Švýcarsko na starosti také Chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Prakticky každý den ve skalní krajině najdou ohniště, které by při pozdním nalezení mohlo být počátkem velkého požáru. „Největší riziko požáru je při rozdělání ohně a jeho následné opuštění nebo špatné uhašení. Za současného teplého a suchého počasí je téměř stoprocentní jistota, že se oheň dál rozšíří a způsobí větší problém,“ říká vedoucí strážců národního parku Pavel Svoboda. Právě pro strážce je přítomnost policie důležitá, nemají totiž na rozdíl od policistů pravomoc k tomu, aby hříšníka mohli ztotožnit nebo jej fyzicky zadržet.

Pražští koně běžně dohlíží na pořádek v historickém centru hlavního města, na fotbalových utkáních nebo na demonstracích. Pracovní den v národním parku je tak pro ně příjemnou změnou. „Vymění ulice za přírodu a les, kam by kůň měl patřit. Takže si myslím, že je to pro ně daleko příjemnější než být v ulicích, kde houkají sirény a jezdí tramvaje,“ říká jedna z policejních jezdkyň Irena Vaculíková, která v Jetřichovicích vyjela k Dolskému mlýnu s koněm Timorem. Když potkají turistu, kterého chtějí zkontrolovat, nemusí kvůli tomu sesednout z koně. Mají totiž vybavení, které jim umožňuje například ztotožnit člověka přímo ze sedla.

Naplno se pak akce rozjíždí úderem 19. hodiny, kdy do terénu vyráží na čtyřkolkách a v terénních autech společné hlídky policistů ze speciální pořádkové jednotky a strážců a společné hlídky českých a německých policistů, do vzduchu vzlétá na české straně dron vybavený termokamerou a na německé pak kromě společných hlídek situaci ze vzduchu monitoruje také policejní vrtulník s termovizí. „U nás je to pět hlídek po dvou policistech, v Německu jsou to čtyři hlídky po dvou policistech. Plus třetí policista je vždy z protistrany. Tedy s naší dvojicí jeden německý a s německou jeden český,“ přibližuje nasazení policistů velitel speciální pořádkové jednotky. Hlídky mají v tu chvíli před sebou šestihodinový pobyt v lese.

Přestože měla páteční akce především preventivní charakter, podařilo se několik hříšníků odhalit. „Třikrát jsme pokutovali nepovolené táboření, pokaždé po dvou tisících. Policie pak udělila jednu pokutu za nepovolený vjezd mimo komunikace,“ přibližuje výsledky páteční preventivní akce mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Nejvyšší pokuta může na místě dosáhnout deseti tisíc korun, výrazně vyšší pak může být ve správním řízení.

Kromě podobných velkých zátahů, do kterých jsou zapojeny desítky lidí, dohlíží správa národního parku denně na to, aby k dalšímu požáru nedošlo. A to přesto, že počet strážců je v porovnání se Saským Švýcarskem přibližně pětinový. „Nás profesionálních je doslova pět a půl, k tomu dobrovolní strážci. Do požárních hlídek pak musí být zapojeni všichni zaměstnanci včetně těch z kanceláří,“ vysvětluje strážce Miroslav Rybář. Podobně velké zátahy by se měly ještě během letní sezóny několikrát zopakovat, strážci pak dohlíží na dodržování pravidel téměř neustále.