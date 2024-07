Po nástupu Andrey Málkové do jiříkovského domova seniorů se uskutečnila řada změn. „Hodně lidí takové změny neustojí. Podle mne vedly ty změny na zdravotním úseku k lepšímu. Změny byly poměrně razantní. Je možné, že na někoho má příliš silný hlas, ale to mám i já. Jestli tam bylo něco jiného, to nevím. Do toho nevidím,“ hledá možné příčiny pnutí Romana Böhmová, která kvůli napjaté atmosféře zvažuje odchod z domova. Přiznává, že pod vedením bývalé vrchní sestry byly problémy s léky. „Bylo to neadekvátní. Sama jsem informovala paní doktorku Kučerovou o tom, co se tam děje. Začala se mnou spolupracovat. To samé jsem ale předala i paní ředitelce, která začala okamžitě jednat a bývalou vrchní sestru sesadila,“ potvrzuje již dřívější informace současná vrchní sestra, která má za sebou mnohaletou praxi v nemocnici, kde pracovala i na jednotce intenzivní péče. Následně se začalo řešit, kdo bude zastávat funkci odvolané vrchní sestry. Dřívější vrchní sestra Hospodková byla ještě na rodičovské dovolené a měla pouze poloviční úvazek. Navíc některé sestry pod ní odmítaly pracovat. „Nedostávali jsme žádné odměny, neplatili mi ani to, co měli. A to přesto, že mne vykazovali jako sestru se zařazením S3. Ještě po čtyřech letech jsem měla po třech prodlouženích smlouvu na dobu určitou,“ pokračuje se zkušenostmi s předchozím vedením paní Böhmová, která stále dochází do směn. Podle jejích slov se tyto problémy podařilo vyřešit až s nástupem končící ředitelky Andrey Málkové.

Doktorka Kučerová ji s některými sestrami vyzvala k tomu, aby se proti paní Málkové kvůli některým problémům postavila. To ale, i s ohledem na to, že její problémy ředitelka vždy rychle vyřešila, odmítla. „Paní doktorka se urazila a od té doby dostávám urážlivé zprávy, ponižující. A to jsme byly dvacet let dobré známé. Je zvláštní, že se dřív vizity nedělaly tak pečlivě jako nyní. Klienti ji ani neznali, což bylo všeobecně známo. Nyní odcházející sestry dávají výpovědi právě kvůli sporu mezi ředitelkou a doktorkou Kučerovou."

Nástup do funkce vrchní sestry Romana Böhmová dvakrát odmítla, protože podle svých slov chtěla zůstat ve směnách. Kolegyně ji ale přemlouvaly, aby místo vrchní sestry přijala alespoň pro přechodné období, než se uklidní situace. Poté chtěla zamířit zpět do služeb. „Rozčílilo mne, že paní doktorka rozhlašuje, že se se mnou nedá spolupracovat, že se chovám arogantně. Strašně špatně se mi pracuje, po 40 letech mám nějaké zkušenosti a měla bych mít nějakou úctu,“ popisuje atmosféru v domově.

Odmítá také to, že by sestry svévolně podávaly glukózové infuze. „Pokud se tak stalo, bylo to se souhlasem paní doktorky. Bylo to ale po telefonu, což se špatně prokazuje. Jinak dáváme pouze zavodňovací infuze,“ vyjadřuje se k dalším výtkám, které v posledních týdnech zazněly, Böhmová. Kamenem úrazu bylo také to, že ředitelka Andrea Málková vyžadovala, aby praktická lékařka byla v zařízení alespoň pět hodin týdně.

