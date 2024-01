Kia, Chevrolet a také legendární Ford Mustang. To je trojice vraků aut z Irpině, o kterou na začátku války sváděli ukrajinští vojáci s ruskými okupanty urputné boje. Podle organizátora děčínské výstavy Vojtěcha Nádvorníka, jehož firma převoz válečných vraků do Děčína financovala, byly důvody k uspořádání výstavy dva. „Tím prvním je připomenout ukrajinské komunitě v Děčíně, že na ně pořád myslíme a že jsme na ně nezapomněli,“ říká Nádvorník. Tím druhým důvodem pak je znovu rozproudit diskuzi o invazi Ruska na Ukrajinu. „To se myslím povedlo, jak bylo vidět i z toho, že mezi nás dnes přišli protestující proti výstavě,“ myslí si Vojtěch Nádvorník.

Válečné vraky z Ukrajiny do Česka přivezla Paměť národa, která se zabývá především orální historií. „Od začátku války pomáháme Ukrajině. Poslali jsme tam lékárničky, ušili jsme třináct tisíc neprůstřelných vest, dodali jsme tam přilby. Prostřednictvím výstavy chceme lidem ukázat, jak válka na Ukrajině vypadá,“ vysvětluje hlavní koordinátor projektu Pomozte Ukrajině s Pamětí národa Martin Ocknecht.

Myšlenka na uspořádání výstavy v Děčíně má také mnoho odpůrců. Ti ji považují za válečné štvaní, za strašení nebo namítají, že je v Děčíně dost místních vraků. „Negativní reakce jsem čekal. Ale nečekal jsem, že to udělá takovou vlnu. Že na to musí mít každý názor, že se k tomu každý musí vyjádřit. Především na Facebooku mne to svou intenzitou překvapilo,“ říká pořadatel děčínské výstavy Vojtěch Nádvorník.

Ke každému z vraků se váže příběh jejich původních majitelů. Ten si je možné nejen přečíst na doprovodných tabulích, ale také poslechnout, ve vozech jsou totiž zabudované reproduktory. Například Kia Cerato shořela ve vesnici Zabuča nedaleko Irpině. Její majitel, instruktor plavání Rostislav S., ji koupil před sedmi lety. Život jeho rodiny se radikálně změnil 4. března 2022, kdy jeho dům zasáhly dvě ruské rakety vypálené pravděpodobně z ruského salvového raketometu Uragan. Celá rodina se během náletu, který zničil celý jejich dům a i vedle stojící auto, ukrývala ve sklepě a přežila jen s popáleninami, odřeninami a modřinami. Krátce po náletu do vesnice vstoupily ruské jednotky.

Všechna auta, která v rámci této putovní výstavy dovezli do Česka, jsou civilní, žádné z nich není vojenské. „Tady můžeme vidět jak vypadá ruský mír. Je na nich vidět, že Rusové stříleli bez rozmyslu i po civilistech,“ dodává Ocknecht. V Děčíně budou vraky vystavené do 23. února, tedy do předvečera výročí ruské invaze na Ukrajinu. V den druhého výročí se pak přesunou na Staroměstské náměstí v Praze, kde bude velká vzpomínková akce pořádaná ve spolupráci s Člověkem v tísní a Milionem chvilek pro demokracii.

