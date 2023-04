Podle mluvčího děčínského magistrátu Luďka Stínila se městská policie ročně zabývá přibližně stovkou vraků odstavených v ulicích města. „Město jako takové nemůže samo autovrak zlikvidovat, problém navíc je, že zákon přesně nedefinuje, co je to autovrak,“ vysvětluje Stínil.

Podle ředitele městské policie Marcela Horáka je možné definovat vrak hned podle dvou zákonů, prvním z nich je zákon o provozu na pozemních komunikacích, druhým zákon o odpadech. „Nezpochybnitelný vrak je třeba auto bez motoru nebo úplně rozbité. Ale to, že nemá zrcátka nebo má prázdné gumy, neznamená, že je to vrak. Ani to, když mu chybí registrační značka,“ říká Horák.

Majitele přesvědčuje strážník

Městská policie má vyčleněného jednoho strážníka, který se kromě jiného stará také o vraky v ulicích. „V Děčíně se tím speciálně zabývá Václav Němeček, který majitele hledá často i v několika různých městech. Může se stát, že jede například do Liberce, najde člověka, jemuž auto patřilo, a ten řekne, že ho prodal – a tak musí pátrat po majiteli dál. Pokud ho najde, snaží se ho přesvědčit, aby auto nechal zlikvidovat,“ přibližuje Stínil. Majitelé nepojízdných vozidel dostanou od městské policie kontakty na vrakoviště, kde mohou nechat auto bezplatně a ekologicky zlikvidovat.

Václavu Němečkovi, který je zároveň neuvolněným náměstkem primátora, se podle jeho slov daří úspěšně přesvědčovat majitele k tomu, aby si svá auta odvezli. „Mám takových pět procent, kdy si to majitelé sami neodvezou. Může se stát, že je majitel po smrti, případně nový majitel si auto na sebe nepřepsal a papírově stále patří někomu jinému,“ přibližuje úspěšnost přesvědčování Němeček. Tomu na stole přibyly jen za letošní necelé čtyři měsíce spisy 40 nových vraků.

Při likvidaci vraků je potřeba také zjistit, na čím pozemku stojí, a dodržet zákonné lhůty. Například majitel auta má dva měsíce na to, aby si vrak odvezl. V případě odtahu musí mít radnice auto tři měsíce uskladněné. Pokud se nepodaří dohledat majitele nebo si své auto neodveze, musí nechat město vrak odtáhnout. Končí pak na vrakovišti.

„Abychom mohli auto odtáhnout, musíme mít znalecký posudek. To znovu prodlužuje likvidaci vraku, protože na znalce čekáme třeba měsíc,“ říká Horák. Následně nechá městská policie vrak odvézt na vrakoviště, za což radnice nic nemusí platit. Majitel vrakoviště totiž vydělá na dílech, případně na prodeji auta do šrotu.

V některých městech jdou cestou, že auta odtahují na vlastní náklady a pak je prodávají. Tímto směrem se ale Děčín neplánuje vydat. „Auta je potřeba někde skladovat, což stojí peníze. Stejně jako jejich odtah. Pro nás je lepší, když Václav Němeček najde majitele a ti si to sami zlikvidují sami,“ dodává Horák.

