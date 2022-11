„Zatím bylo vygenerováno přibližně 300 voucherů, z nichž už 250 bylo uplatněno. Na těch si ubytování zajistilo 700 lidí,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Jan Šmíd. Na jednoho člověka při cestě do Českého Švýcarska připadá podle dlouhodobých statistik okolo tří přenocování. To by znamenalo více než 2 000 přenocování s využitím poukázek, což je téměř desetina alokovaných prostředků. „Nejvíce je lidé uplatňují v Jetřichovicích, Krásné Lípě, Vysoké Lípě nebo na Mezné,“ doplňuje Šmíd.

První klienti s vouchery dorazili například do Resortu Mezná, který byl na přelomu července a srpna doslova na hraně požáru. „Je vidět, že se lidé velmi rychle naučili s rezervačním systémem pracovat. Na webu destinačky si vytvoří vouchery a my jim je velmi snadno spárujeme s pobytem,“ popisuje majitel mezenského resortu Roman Pluháček. Další rezervace na přenocování v nitru Českého Švýcarska s přispěním pobytových poukazů mají již na tento týden. „Přeje nám počasí, k tomu vouchery, snad to takhle půjde i dál,“ vyhlíží s nadějí do příštích týdnů Pluháček.

V Českém Švýcarsku působí přibližně 300 ubytovatelů, do systému voucherů se jich prozatím zapojila přibližně pětina. Jejich seznam se postupně rozšiřuje. Každý takový podnikatel musí uzavřít s obecně prospěšnou společností smlouvu. Na každou provozovnu mohou získat prostřednictvím voucherů až 150 tisíc korun.

Levnější podzimní dovolená? Kraj po požáru pomůže turismu v Českém Švýcarsku

První rezervace prostřednictvím poukázek zvládli odbavit také v hotelu U Zeleného stromu na Janově. „Zatím se tu na vouchery nikdo neubytoval. Pár rezervací ale vyřízených máme. Jsou to všechno pobyty v květnu. Takže se zatím nenaplňuje očekávání, že lidé budou jezdit i v zimě. Alespoň ne u nás,“ říká po týdenním provozu systému majitel janovského hotelu Richard Vech. V jeho hotelu jsou zpravidla v tuto dobu ubytovaní především klienti z Německa. Ti ale voucherů využívat prozatím nemohou. Rezervační systém je totiž pouze v češtině, ale to by se mělo v dohledné době změnit a měly by přibýt jazykové mutace.

„Jsme nadmíru spokojení. Netušili jsme, zda budou mít lidé zájem, ale jsme opravdu překvapení. Pro nás je důležité, že mají zájem i ubytovatelé,“ pochvaluje si náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák. Důležité podle jeho názoru je, aby se co nejvíc podařilo rozhýbat cestovní ruch v Českém Švýcarsku i v měsících, které jinak nepatří mezi nejvyhledávanější.