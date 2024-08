Kromě sanitek vyráží v těch nejvážnějších případech k pobodaných lidem také vrtulník, jako se to stalo minulý týden nedaleko Hřenska. Tam se u ženy bodnuté vosou rozvinula tak závažná alergická reakce, že bylo ženu nutné po příletu záchranářů resuscitovat a následně ji dopravit do děčínské nemocnice. Oproti předchozím letům registruje záchranná služba podobných výjezdů přibližně čtyřnásobně více. „Zatím jsme od začátku roku do 5. srpna vyjížděli v Ústeckém kraji k celkem 164 alergickým reakcím způsobeným hmyzem, loni to bylo za stejné období jen 44 výjezdů,“ přibližuje extrémní nárůst zásahů spojených s vyšším výskytem bodavého hmyzu mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.