Hned dvě možnosti, jak se zúčastnit nadcházejících krajských voleb, budou mít lidé z děčínského okresu, kteří mají kvůli koronaviru nařízenou domácí karanténu. V prvním případě mohou už ve středu 30. září přijet na parkoviště před knihovnou v Děčíně, druhou alternativou je domluvit si návštěvu speciální volební komise, jež za nimi přijde v termínu voleb v pátek 2. nebo v sobotu 3. října.

Lidí, kterých se karanténa nebo izolace týká, bylo v úterý ráno více než 1200. „V izolaci je nyní na Děčínsku 120 lidí, dalších 1106 lidí je v karanténě,“ upřesnila krajská hygienička Lenka Šimůnková s tím, že se nejedná pouze o voliče, ale také o děti. Těch je ale v této skupině lidí jen malá část, drtivou většinu tvoří dospělí.

Vzhledem k omezením, která jsou s izolací nebo karanténou spojená, tito lidé nemohou přijít hlasovat do běžné volební místnosti. O své právo volit oproti předchozím volbám ale nepřijdou. Jednou z možností bude hlasovat na drive in volebním místě na parkovišti u děčínské knihovny pod Tyršovým mostem. V každém okrese je pouze jedno takové místo. „O průběh voleb se zde budou starat tři vojáci a zapisovatel z městského úřadu. Dohled nad bezpečností pak bude zajišťovat městská policie,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Tato provizorní volební místnost bude otevřená ve středu 30. září od 7 do 15 hodin.

Zdroj: DeníkVoliči přijedou ke knihovně osobním autem, a aniž by z něj vystoupili, odvolí. Mohou si přivézt už předvyplněné volební lístky, které měli ve schránce, případně budou k dispozici k vyplnění na místě a členové komise je dotyčným podají do vozu.

V případě, že volič v karanténě nemá automobil nebo mu zdravotní stav nedovolí ke knihovně přijet, může si domluvit návštěvu volební komise přímo v místě svého bydliště. „V takovém případě bude telefonicky kontaktovat krajský úřad, a to nejpozději do čtvrtka 1. října do 20 hodin, v případě konání 2. kola voleb do Senátu pak nejpozději do čtvrtka 8. října do 20 hodin,“ sdělila Alena Smutná z děčínského magistrátu. O přenosnou volební schránku lze požádat na telefonním čísle 773 031 725 ve středu od 8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 20 hodin.

Také v případě speciální volební komise platí oproti běžným volbám jiné časy pro hlasování. Voliče navštíví v místě jeho trvalého pobytu v pátek 2. října v době od 7 do 22 hodin nebo v sobotu 3. října v době od 7 do 14 hodin, v případě konání 2. kola voleb do Senátu pak v pátek 9. října nebo v sobotu 10. října ve stejných hodinách.

Zdroj: DeníkNěkteří lidé vnímají strmé nárůsty nakažených s obavami a váhají, zda k volebním urnám vůbec vyrazí, aby se vyhnuli možnému nebezpečí. Obavy z nízké volební účasti má také řada politologů. Krajské a obzvláště senátní volby přitom patří k těm s nejnižším zájmem voličů. „Riziko nákazy u voleb je vzhledem k tomu, že tam není tak velká koncentrace lidí, nižší než například někde v supermarketu,“ uklidnila případné obavy hygienička Lenka Šimůnková.

Dosud lidé v nařízené karanténě volit nemohli. Změnu schválili zákonodárci v srpnu, a to právě kvůli pandemii koronaviru.