Netradiční zážitek čeká některé občany při nadcházejících volbách do vedení Ústeckého kraje nebo do Senátu. Lidé v karanténě či izolaci budou moci využít takzvaných drive-in stanovišť.

Ilustrační foto - volby | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Vhazovat lístky do připravené urny budou moci přímo ze svého vozu, aniž by se dostali do kontaktu s ostatními. Ústecký kraj k této metodě vydal několik pokynů. „Ještě předtím, než k vám přistoupí člen komise pro hlasování, nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst. Připravte si občanský průkaz. Pro úpravu hlasovacích lístků doporučujeme využít vlastní psací potřeby,“ znějí některé z nich. V Děčíně bude drive-in volební stanoviště v prostorách parkoviště knihovny.