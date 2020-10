Zůstává otázkou, s kým by ANO chtělo koalici vytvořit. Podle politologa Michala Pehra z Vysoké školy Cevro institut by se mohl na stole znovu objevit scénář povolebních vyjednávání z roku 2016. „Oslovit by hnutí mohlo KSČM a tehdejší členy sociální demokracie, kteří letos kandidovali za uskupení Lepší sever,“ naznačuje možný scénář politolog. „Druhou cestu může být snaha oslovit někoho z politického středu,“ doplňuje.

Zdroj: DeníkAby nová koalice měla v zastupitelstvu kraje většinu, potřebuje získat alespoň 28 křesel. Samotné hnutí jich má sedmnáct. Že by ANO 2011 zamířilo do opozice, je ale podle odborníků spíš nepravděpodobné. „S vládnutím na kraji s ANO zatím nejsou v Ústeckém kraji zkušenosti. Ale musí vzniknout úplně nová koalice, takže i přesto, že opozice bude mít snahu ANO obejít, jeho účast je pravděpodobná,“ odhaduje Lukáš Novotný z katedry politologie UJEP.

Zdroj: archiv DeníkuVytvoření koalice mezi ostatními subjekty bez účasti ANO překáží nedostatek mandátů pro vytvoření většiny. „Musela by vzniknout velká koalice a myslím, že společný názorový průnik budou hledat obtížně,“ přisvědčuje Michal Pehr. „Kdyby se chtěla spojit například ODS se STAN a Spojenci pro kraj, museli by oslovit SPD a to si myslím, že je naprosto vyloučené,“ míní politolog.

SPD, která získala pět mandátů slaví i jedno prvenství. Jaroslav Foldyna získal ze všech zvolených politiků nejvíce preferenčních hlasů. Na kandidátce ho zakroužkovalo více než 3600 voličů. Lukáš Novotný připomíná, že hlasy pro Foldynu potvrzují fakt, že v krajských volbách, podobně jako v těch komunálních, hraje roli především osobnost, ne stranická příslušnost.

Co do volebního zisku si silně pohoršila KSČM. Získala čtyři mandáty, obhajovala jich přitom třináct. Podle politologů straně uškodila absence hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který už nekandidoval, i jednání strany na celorepublikové úrovni, které její voliči neschvalují. „Ukazuje se, že tolerance vlády ANO nemusí být ta správná cesta,“ poznamenává Novotný.

Ještě větší výprask si z krajských voleb odnáší ČSSD. „Kdyby někdo odhadoval před rokem, že vládnoucí strana, která spravuje ministerstvo vnitra a zahraničí, získá tři procenta hlasů, byl by možná označen za blázna. Dnes je to ale politická realita a možná poslední varování pro sociální demokracii před parlamentními volbami. Podle výsledků krajských voleb to totiž vypadá, že by se opravdu nemusela dostat do sněmovny,“ poznamenává Michal Pehr.

Překvapivě špatný výsledek utržili podle něho také Severočeši, kteří měli na kandidátce silná jména, a hnutí Trikolóra, které mnozí považovali za černého koně krajských voleb.