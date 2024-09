Před čtyřmi lety bylo do krajského zastupitelstva zvoleno z Děčínska sedm politiků, osmý přibyl po rezignaci Zdenky Vachkové z ODS, která nastoupila jako ředitelka gymnázia v Roudnici nad Labem. Letos mají největší šanci hned tři lídři. STAN vyslal do volebního boje jako jedničku starostu České Kamenice Jana Papajanovského. „Ústecký kraj potřebuje nakopnout. S kolegy se nám podařilo nastartovat naše obce a města, teď chceme dát novou energii celému kraji. Máme jasný plán pro Ústecký kraj, se kterým se budeme v krajských volbách ucházet o důvěru voličů,” říká lídr Starostů pro Ústecký kraj Jan Papajanovský.

close info Zdroj: Deník zoom_in Další dva lídři jsou přímo z Děčína, Jaroslav Foldyna vede do voleb SPD, Filip Ušák, který byl před čtyřmi lety lídrem STAN, je v čele nového uskupení Hlas regionu. „Poslední volební období bylo promarněnou příležitostí,“ říká Ušák, který v posledních čtyřech letech kritizoval například výběr trati vysokorychlostní železnice nebo čerpání peněz z Fondu spravedlivé transformace. Lídr SPD Jaroslav Foldyna pak pojímá krajské volby jako referendum o vládě a především Petru Fialovi.

Kromě této trojice ale mají šanci na proniknutí do krajského zastupitelstva ještě další politici z Děčínska. Poměrně silnou pozici má STAN, na jehož kandidátce patří i druhé místo nejsevernějšímu českému regionu. Dvojkou je totiž mnohaletý starosta Dolní Poustevny Robert Holec, který se snaží dlouhé roky upozorňovat na specifické problémy Šluknovského výběžku jako je například nedostatečná a pro mnohé těžko dostupná zdravotní péče. To navzdory tomu, že v okolí Šluknovského výběžku jsou nejméně dvě velké nemocnice. Jsou ale v Německu. Reálnou šanci na dva zastupitele z Děčínska má také ANO, které má na osmém místě děčínského poslance Tomáše Kohoutka a na 11. místě Lubomíra Veselku z Rumburku. Jednoho zastupitele z Děčínska by pak při očekávaném zisku mohla mít také ODS, za kterou na pátém místě kandiduje místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

O post krajského zastupitele se uchází ale i další politici z Děčínska. Ti ale mají šanci uspět pouze tehdy, pokud se jejich straně povede nad očekávání dobře, případně přeskáčou své stranické kolegy za pomoci preferenčních hlasů. To se před čtyřmi lety povedlo senátorovi a místostarostovi Krásné Lípy Zbyňku Linhartovi a starostovi Lipové Pavlu Svobodovi, kteří opět kandidují za STAN. Pravděpodobně jejich preferenční hlasy by mohly vynést z kandidátky SPD Danu Fábryovou z Varnsdorfu a Ivanu Posch z Děčína, které jsou na jedenáctém a čtrnáctém místě kandidátky. Nyní má SPD pět zastupitelů.

Pokud se ODS podaří zopakovat výsledek z voleb 2020, mohl by v krajském zastupitelstvu zasednout také Martin Kubš z Děčína, který je na osmém místě kandidátky. Výrazně lepší výsledek nebo preferenční hlasy by pak mohly vynést do krajského zastupitelstva děčínského primátora Jiří Anděla, který je na 22. místě kandidátky ANO. Nejsilnější hnutí v zastupitelstvu má nyní 17 zastupitelů, před čtyřmi lety získalo přes 25 procent hlasů.

Některá uskupení Děčínsko ale zcela přehlíží a kandidáti z tohoto regionu jsou bez preferenčních hlasů na nevolitelných místech. To platí pro Piráty (17. František Navrkal), Spojence pro kraj (10. Anna Lehká) nebo Stačilo (8. Jaroslav Sykáček). Lepší sever pak umístil nejvýše Jana Havlíčka z Ludvíkovic na šesté místo, Přísaha Leoše Moravce na třetí.

