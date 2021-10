Problém s voličem nerespektujícím protiepidemická opatření museli řešit již v pátek 8. října odpoledne v Rumburku na Šluknovsku. Do jednoho z místních okrsků dorazila žena, která si odmítla v místnosti nasadit roušku nebo respirátor. Komise jí umožnila odvolit, po jejím odchodu ale musela urnu i místo za plentou vydezinfikovat.

Kromě Rumburku se s odpírači setkali také volební komisaři ve Velkém Šenově. Tam tento problém museli řešit již v pátek, další dva bez roušky, shodou okolností kandidáti za Volný blok, dorazili v sobotu ráno. Všechny takové požádali, aby si roušky nasadili, pokud neměli, nabídli jim je. Pokud ani to nechtěli akceptovat, umožnili jim volit do přenosné urny před městským úřadem. Některým voličům ani to nepřišlo vhod. "Asi pět lidí odešlo se slovy: Takže jste nám upřeli naše práva," řekl Deníku jeden z velkošenovských komisařů.