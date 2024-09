Do Dolního Žlebu vyrazila čtyřčlenná volební komise z děčínského hlavního nádraží krátce před třináctou hodinou. Za poslední desítky let je to poprvé, co povodně takových způsobem volby v Dolním Žlebu zkomplikovaly. „Komise byla stanovená dlouho předem. Museli jsme jenom vyřešit, jak dostat vybavení a komisi tam a zpátky. Trochu byly obavy, jestli to někteří komisaři nepoloží, ale u nás jsou lidé v komisích rádi,“ říká tajemník děčínského magistrátu Martin Kříž, který komisařům na nádraží přinesl i proviant. „Minule měli něco sladkého, letos si při školení komisí odhlasovali slanou variantu. Takže mají nějaký pizza koláček nebo sýrového šneka,“ dodává tajemník.

Když komisaři dorazili do volební místnosti, byla již základně připravená. Přesto je ale během hodiny, kterou na přípravu měli, čekalo ještě poměrně dost práce. „Museli jsme vyvěsit vlajku, připravit plentu, urny, nástěnku,“ vyjmenovává jedna z komisařek.

Jako první přišel k volbám v Dolním Žlebu Milan Krauskopf, v jehož penzionu je volební místnost okrsku 40. Celkem může v této okrajové části města přijít téměř 130 lidí, během první půl hodiny přišlo hlasovat pět lidí. „Tady máte občanku. Kdo to vymyslel?“ ptal se volební komise. Již ve středu řekl, že si myslí, že volby měly být kvůli povodním odložené. „Jak máme apartmány, tak teď lidi moc nejezdí. Nepřijedou autem ani na pobyty, ani lézt do skal,“ řekl po hlasování Milan Krauskopf.

close info Zdroj: Deník zoom_in Pro komisaře v pátek večer přijede pohotovostní vlak, pokud by měli čekat na běžnou linku, jeli by do Děčína až po půlnoci. Stejně tak by se měli dostat komisaři s výsledky v sobotu odpoledne. „Jedna cesta nás vyjde přibližně na dva a půl tisíce korun,“ přiblížil mimořádné náklady na volby mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Původně radnice počítala s tím, že bude muset vlakem obstarat také volební komisi v Prostředním Žlebu. Hladina Labe ale začala v posledních dvou dnech velmi rychle klesat a během pátečního dopoledne byla silnice do Prostředního Žlebu otevřená a bylo tak do něj možné dojet autem. Stejně tak si mohou voliči z Horního Žlebu zajet volit do Přípeře autem.

