Volební sčítací software by přitom měl mít kontrolní mechanismy, které by podobný chybám zabránil. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Jana Cieslara garant výsledků sčítání voleb o chybě ví. Zaznamenal ji při přejímce dat a komisi na to upozornil i příslušný program již při tvorbě zápisu.

"Naši pracovníci věc prověřili a data byla fyzicky zkontrolována. Lze konstatovat, že členové okrskové volební komise pochybili. Důvodem může být například nedůsledná kontrola při vyjímání hlasovacích lístků z obálek, které mohly být slepené," řekl Deníku Cieslar s tím, že tuto chybu nelze zpětně opravit, nicméně byla zaprotokolována.

Na sečtení děčínského okrsku 33 se poměrně dlouho čekalo. Patřil mezi posledních dvanáct okrsků z celkových 14 857 v celém Česku, které nebyly sečtené. O případném přepočítání může rozhodnout Nejvyšší správní soud, pokud by někdo podal podnět a soud jej shledal jako relevantní.

V jednom z děčínských okrsků mají více než 100 procent platných hlasů.Zdroj: volby.cz