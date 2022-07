Zdroj: DeníkCo u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku. Dostat se na ni můžete i načtením tohoto QR kódu.

Děčín

ANO 2011

Česká strana sociálně demokratická

Česká pirátská strana

Komunistická strana Čech a Moravy

Náš Děčín

Občanská demokratická strana

Svoboda a přímá demokracie

Severočeši Děčín

Trikolora a Svobodní

Volba pro Děčín

Živý Děčín – STAN

Varnsdorf

ANO 2011

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT - Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a nezávislých kandidátů

Město pro lidi

NÁŠ VARNSDORF

NEZÁVISLÍ

ODS

SPD

VARNSDORF NÁŠ DOMOV

Vize pro Varnsdorf

Volba pro město Varnsdorf

Zdraví Sport Prosperita

Rumburk

ANO 2011

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

DOMOV

Komunistická strana Čech a Moravy

MĚSTO LIDEM

Občanská demokratická strana

RESTART RUMBURK

RUMBURÁCI.cz

RUMBURŠTÍ PATRIOTI

Severočeši.cz

Svoboda a přímá demokracie (SPD)