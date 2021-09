Svůj hlas budou moci odevzdat ve středu 6. října od 8 do 17 hodin . Volební stanoviště u knihovny bude jediné v okrese. Oproti loňským volbám na volebních stanovištích nebudou vojáci, které nyní nahradí úředníci. Armáda pomůže pouze s přípravou a proškolením komisařů ohledně bezpečnosti a používání ochranných pomůcek.

Drive in stan u děčínské knihovny. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Stejně jako loni při krajských volbách, i letos při volbách do dolní komory parlamentu budou moci volit lidé, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě. Svůj hlas budou moci odevzdat v drive-in volebním místě, které bude u děčínské městské knihovny na parkovišti u Labe.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.