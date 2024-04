Vyrazit z rovinatého Kolínska, projet přes Mladou Boleslav a vyšplhat se do Lužických hor. Nebo vyjet ze stejně rovinatých Pardubic a vyjet až do Liberce či z Prahy do Tanvaldu. Tyto tři tratě na severu Čech doporučili odborníci k otestování vodíkových vlaků, které mají být v budoucnu jednou z ekologických náhrad motorových vlaků. Všechny vedou poměrně náročným terénem s výrazným převýšením. „V dnešní době, kdy hledáme ekologičtější alternativy v dopravě, technologie vodíkových a bateriových pohonů vstupují do popředí. V České republice proběhla rozsáhlá technicko-ekonomická analýza na sedmi linkách, která odhalila významný potenciál pro uplatnění těchto inovativních pohonů v osobní regionální dopravě,“ říká Marek Pětioký z Výzkumného ústavu železničního.