"Mělo by se jednat o čtyři mláďata. Vlčata oheň ale neohrozil. Fotografie pochází z části národního parku, kterou požár nezasáhl," uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Jinde se rodí do smečky jedno nebo dvě vlčata. "Jejich vyšší počet ukazuje, že je v regionu dostatečná nabídka potravy. Přemnožení vlků ale nehrozí. Jsou to vrcholové šelmy a ty se z logiky věci nemohou přemnožit. Pokud by neměly dostatek potravy, byly by počty odchovaných vlčat menší," vysvětluje Tomáš Salov.