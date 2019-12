Dnes začal na železnici platit nový jízdní řád. Největší změny nastaly v regionální dopravě, v některých krajích začali působit soukromí dopravci. Novinkou je i posílení provozu některých zavedených linek a v některých krajích změna systému jízdenek.

Vlak na nádraží. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Českým drahám (ČD) se počet spojů mírně sníží, dopravce přišel o část linek objednávaných státem nebo kraji, převezmou je soukromí dopravci. Dráhy i přesto budou mít 90procentní podíl na trhu a provozovat budou v průměru 6854 vlaků denně. Dopravce posílí zejména spoje mezi Prahou a Brnem, více vlaků pojede také na lince ze severu Moravy přes Břeclav do Vídně i na dalších vnitrostátních linkách. Novinkou je přímé spojení z Prahy do Českých Velenic. Od května příštího roku bude jezdit railjet ze Štýrského Hradce přes Brno do Berlína.