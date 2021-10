První spoj náhradní autobusové dopravy vyjede v pondělí po 7.45 hodin. U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu, tzn. "vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku", "přeprava spoluzavazadel" a "úschova během přepravy". Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy. Výluka by měla skončit v sobotu 9. října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.