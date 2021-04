Na pátek 2. dubna má Doprava Ústeckého kraje (DÚK) připraveno zahájení provozu T-linek čili turistických linek. Do nové turistické sezóny 2021 vstoupí s řadou novinek.

V pátek 2. dubna vyjede nová turistická linka z Varnsdorfu do Mikulášovic. | Foto: Trilex

Dosavadní rodina linek T1-T8 se rozroste o novou železniční linku T9 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště – Krásná Lípa – Mikulášovice, na které budou od dubna jezdit nízkopodlažní vozy společnosti Läenderbahn CZ. V prvních týdnech bude jezdit tento turistický motorák pouze mezi Varnsdorfem a Mikulášovicemi, zajíždění do Německa a do Polska by bylo za současné situace příliš velkou komplikací. Původně měla na začátku dubna vyjet také linka, která nabídne přímé železniční propojení s Prahou, kvůli protiepidemickým opatřením je ale její start odložen.