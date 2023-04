Při takto nízké obsazenosti se náklady na jednoho pasažéra šplhají do extrémních výšek. Kraj za jeden vlakokilometr platí přibližně 200 korun. Pokud tak jede jeden cestující, stojí jeho přeprava více než dva tisíce korun. V případě šesti lidí ve vlaku, o kterých mluví kraj, doplácí hejtmanství za každého cestujícího více než 330 korun.

Podle starostů z regionu ale mají na vytíženosti vlaků svůj díl viny i jízdní řády. „Pokud vám v rozpětí dvou nebo tří minut jedou mezi Varnsdorfem a Rybništěm vlak i autobus, je přirozené, že si lidé raději vyberou autobus,“ myslí si starosta Varnsdorfu Jan Šimek. Předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář se zase obává o budoucí osud celé trati. „Mohlo by se stát, že když na ní nebude jezdit dostatek vlaků, že se stane pro stát zbytečnou. Propojení Rumburku a Varnsdorfu přes Německo se nejspíš jen tak nedočkáme,“ vidí nebezpečí v redukci spojů Kolář. Sdružení obcí ze Šluknovska chce proto ještě s hejtmanstvím o budoucí podobě železničního spojení jednat. V minulosti se mu takto podařilo zachránit přímé rychlíkové spojení s Kolínem. Právě možnost cestovat vlakem do Kolína a dále na Moravu, do České Lípy nebo Mladé Boleslavi se po zrušení spojů výrazně zhorší. Ubude také možností, jak cestovat vlakem do krajského města, paradoxně mnohem lepší spojení budou mít lidé z této části Šluknovského výběžku do Liberce, tedy do sousedního kraje.

Místo pendlů mezi Rybništěm a Varnsdorfem, které zajišťují napojení především na osobní vlaky mezi Děčínem a Rumburkem, by nově měly začít jezdit přímé spoje z Děčína až do Varnsdorfu. Takto v minulosti obě města spojovaly například některé rychlíky na Liberec. „Výkony tohoto spojení se převedou na nové přímé spoje Děčín – Varnsdorf, které zcela nově třikrát denně spojí bez přestupu tato města. Změna sníží potřebný počet vozidel dopravce, což umožní za stejnou cenu odstavit 40 let staré vlaky a využít moderní vozidla s veškerou výbavou,“ dodala mluvčí kraje Fraňková.

Brutální redukce spojů mezi Rybništěm a Varnsdorfem jde zcela proti záměrům majitele trati, tedy Správy železnic. Ta v posledních zhruba pěti letech do přibližně desetikilometrové trati investovala stovky milionů korun. Ty teď tak přijdou vniveč. „Správa železnic na trati Rybniště – Varnsdorf za posledních šest let investovala přibližně 190 milionů korun do zvýšení úrovně zabezpečení železničních přejezdů. V letech 2019–2022 se také postupně realizovaly opravy železničního svršku, mostních objektů a bezbariérové úpravy zastávek, v součtu za 52 milionů korun,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Díky těmto opravám mohou vlaky mezi Rybništěm a Varnsdorfem jezdit výrazně rychleji. Zatímco dříve to bylo třicet až padesát kilometrů za hodinu, nyní mohou jezdit sedmdesátkou. Kromě toho SŽ opravila za 130 milionů nádraží ve Varnsdorfu, jehož rekonstrukce byla dimenzována právě i na provoz od Rybniště. Dohromady tak do této trati Správa železnic za posledních pět let investovala 372 miliony korun.

V Česku to není první trať, do které stát investoval nemalé prostředky a kraj, který dopravu na lokálkách objednává, následně počty spojů výrazně zredukoval, případně osobní železniční dopravu zcela zrušil. „Záměry na redukci spojů kraje se Správou železnic obvykle v předstihu nekonzultují ani nekoordinují. Proto budeme působit na osvětu v této oblasti prostřednictvím Asociace krajů ČR,“ doplnil Gavenda.