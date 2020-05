Běžně trvá cesta z Dolní Poustevny přes Sebnitz a Bad Schandau do Děčína přibližně hodinu. Tato cesta je ale kvůli vládním opatřením už dva měsíce neprůjezdná a ta po českém území trvá dvakrát tak dlouho. Nic se na tom pravděpodobně nezmění ani po pondělním uvolnění pravidel pro mezinárodní dopravu. Ministerstvo vnitra totiž otevřelo na celé dlouhé hranici pouze dva železniční přechody do Německa. „Místem určeným k překračování státní hranice je přechod Děčín – Bad Schandau,“ uvedl Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva vnitra. V seznamu přechodů tak chybí Dolní Poustevna i Varnsdorf.

Je tak zřejmé, že při uvolňování pravidel na hranicích stát počítá pouze s mezistátními expresy mezi Prahou a Berlínem. „Obnovení mezistátní dopravy budeme projednávat se zahraničními partnery a k postupnému obnovení dopravy přistoupíme v závislosti na situaci za hranicemi ČR a podle poptávky po těchto cestách,“ popsala možnosti při návratu vlaků na koleje na česko-německém pomezí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Dodala, že dopravci zatím neznají přesné podmínky, za kterých budou moci mezinárodní vlaky a autobusy provozovat. Od rozhodnutí vlády přitom uplynuly už tři dny. Průjezd osobních vlaků přes hranici bude záviset také na vládních rozhodnutích.

Jasné ale nyní je, že také na železničních hraničních přechodech bude probíhat policejní kontrola, stejně jako na těch silničních. „Mechanismy kontroly ve vlacích se aktuálně řeší v koordinaci se sousedními státy a variant je několik, včetně společných hlídek v přeshraničních vlakových soupravách,“ vysvětlil mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík. Metodiku pro kontroly připravuje policejní prezídium ve spolupráci s okolními státy.

O znovuzavedení osobních vlaků z Děčína do Dolní Poustevny se intenzivně zajímá také hejtmanství, které její provoz objednává a financuje. Jisté ale je, že se v pondělí 11. května nerozjedou. „Pokud se česká a německá strana dohodnou na pravidlech přeshraniční dopravy, jsme schopni do 14 dní provoz spojení mezi Děčínem a Dolní Poustevnou obnovit,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Pokud by české ministerstvo otevřelo i další přechody, mohli by lidé jezdit do Německa vlakem například za prací nebo k lékaři. Na nákupy nebo za výlety to zatím možné není. Podle informací z německého velvyslanectví v Praze je možné do Německa vstoupit také při tranzitu do vlasti nebo při cestě do hlavního bydliště. „Osoby, které pro cestu nemají závažné důvody, nesmí cestovat do, resp. vycestovat ze Spolkové republiky Německo. To platí i pro osoby vykazující symptomy typické pro onemocnění koronavirem. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv již dovolen není,“ píše velvyslanectví na svých webových stránkách.